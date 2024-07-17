Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, selden etkilenen mahalleleri ziyaret etti:

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentte hafta boyunca yaşanan sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle zarar gören kırsal mahallelerde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İspir, Karaçoban, Oltu, Köprüköy, Uzundere, Tortum, Horasan, Karayazı, Tekman, Narman ve Pasinler’deki mahallelerde hafta boyunca etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana geldi.

Olaydan hemen sonra tüm birimler, bölgede yol açma, hasar tespit, arama ve kurtarma, yardım ve lojistik çalışmaları yürüttü.