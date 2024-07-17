Erzurum merkezli DEAŞ operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Erzurum ve Hatay'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, DEAŞ terör örgütü adına eylem hazırlığı içerisinde olduğu iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

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