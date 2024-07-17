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        Erzurum merkezli DEAŞ operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Erzurum merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 17:13 Güncelleme: 17.07.2024 - 17:13
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        Erzurum merkezli DEAŞ operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
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        Erzurum merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Erzurum ve Hatay'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, DEAŞ terör örgütü adına eylem hazırlığı içerisinde olduğu iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden F.A, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Zanlılardan H.B. ile A.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Mahkemeye çıkarılan A.T. tutuklandı, H.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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