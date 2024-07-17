Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da aracın akarsuya düşmesi sonucu kaybolan bebeği arama çalışmaları sürüyor

        Erzurum'un Tortum ilçesinde 4 gün önce meydana gelen heyelanda, aracın akarsuya düşmesi sonucu kaybolan bebeği arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 19:38 Güncelleme: 17.07.2024 - 19:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da aracın akarsuya düşmesi sonucu kaybolan bebeği arama çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'un Tortum ilçesinde 4 gün önce meydana gelen heyelanda, aracın akarsuya düşmesi sonucu kaybolan bebeği arama çalışmaları devam ediyor.

        Pehlivanlı Mahallesi'nde bulunan Oponsor Deresi’nde 13 Temmuz akşamı meydana gelen heyelan sonrası hafif ticari aracın Tortum Çayı'na düşmesi sonucu kaybolan bebeğin bulunması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.

        Erzurum ve Van Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Erzurum, Sivas ve Tokat AFAD ekipleri ile Artvin'den gelen dalgıç polislerden oluşan 56 kişilik arama kurtarma ekibi bölgede görev yapıyor.

        Ekiplerin çalışmasına, 2 arama kurtarma köpeği de destek veriyor.

        Vali Mustafa Çiftçi, bölgeye giderek, ekiplerin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Bölgede 4 gün önce akşam saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle akarsuya düşen hafif ticari araçtaki anne ölmüş, bebeği kaybolmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çekiçli saldırgan tutuklandı
        Çekiçli saldırgan tutuklandı
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Maximin imzayı attı! İşte maliyeti
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        Yaşlı adamı darp edip sopayla dövmüştü! Flaş gelişme!
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        SPK beklenen değişikliği açıkladı
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Kapanan “Alâaddin’in Dükkânı”, mücevherleşen “Kara Kitap”
        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
        Yeni muhtar eskisini öldürdü! Kanlı hasat!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Eski karısını döverek öldüren caniye 'iyi hal! indirimi!
        Eski karısını döverek öldüren caniye 'iyi hal! indirimi!
        838 yıllık gelenek: Kuğu kaldırma!
        838 yıllık gelenek: Kuğu kaldırma!
        Yeni teknolojilerin Türkiye’ye gelişine engel! Kalp kapağı ama hangisi?
        Yeni teknolojilerin Türkiye’ye gelişine engel! Kalp kapağı ama hangisi?
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Her gün en az 2 canımızı kaybediyoruz! Ferman daha 10 yaşındaydı!
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        Paris Belediye Başkanı sözünü tuttu, Sen Nehri'nde yüzdü
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        İzmir'deki akım dehşetinde sıcak gelişme!
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        LGS birincisi olmuştu! Şimdi de YKS birincisi oldu
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Galatasaray'ın orta saha planı hazır!
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        Kral Charles, hükümetin programını sundu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        İsrail'de zorunlu askerlik protestosu
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Balıktan sonra dondurma yemek tehlikeli mi?
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Malazgirt Zaferi'nin araştırıldığı alanda heyecan verici keşif
        Eliyle maymun besledi
        Eliyle maymun besledi

        Benzer Haberler

        Erzurum merkezli DEAŞ operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Erzurum merkezli DEAŞ operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, selden etkilenen mahalleleri zi...
        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, selden etkilenen mahalleleri zi...
        Erzurum'da "tren yolu alt geçitli köprülü kavşak ile bağlantı yolu"nda sona...
        Erzurum'da "tren yolu alt geçitli köprülü kavşak ile bağlantı yolu"nda sona...
        Erzurum'da İmamoğlu'na taşlı saldırı davasında 28 sanığa 5 ay 26'şar gün ha...
        Erzurum'da İmamoğlu'na taşlı saldırı davasında 28 sanığa 5 ay 26'şar gün ha...
        Erzurum'da İmamoğlu'nun "Halk Buluşması"ndaki olaylara ilişkin 28 sanığa ce...
        Erzurum'da İmamoğlu'nun "Halk Buluşması"ndaki olaylara ilişkin 28 sanığa ce...
        Atatürk Üniversitesi, dünyanın sayılı üniversiteleri arasında 785'inci sıra...
        Atatürk Üniversitesi, dünyanın sayılı üniversiteleri arasında 785'inci sıra...