Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, selden etkilenen mahallelerdeki incelemelerini sürdürdü

Vali Çiftçi’nin afet bölgesindeki incelemelerine İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve kurum müdürleri eşlik etti.

Selden etkilenen Tortum, Uzundere, Narman ilçelerindeki incelemelerin ardından AFAD Kriz Merkezi'ne geçerek daire müdürleriyle yaşanan sel felaketinin son durumu hakkında kapsamlı bir toplantı gerçekleştiren Çiftçi, il müdürlerinden konuyla ilgili brifing aldı.

Narman ilçesinin Alabalık Mahallesi'ni de ziyaret edip selden etkilenen dere yatağı ve civarında incelemelerde bulunan Çiftçi, ilgili kurumlara gerekli talimatları vererek, bölgeden ayrıldı.

Burada da yerleşim alanlarındaki hasarı inceleyen Çiftçi, yetkililere hasar tespiti konusunda talimatlarda bulundu.

Vali Çiftçi, ilk olarak ziyaret ettiği Tortum ilçesinin Pehlivanlı Mahallesi'nde çizmelerini giyip ekiplerle hasar tespitine katıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte hafta boyunca yaşanan sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle zarar gören kırsal mahallelerdeki incelemelerine bugün de devam etti.

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