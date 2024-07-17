Futbol: Hazırlık maçı

Karşılaşmada başka gol olmadı ve müsabaka 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Müsabakanın 5. ve 10. dakikasında Erzurumspor FK'nin Eren Tozlu'yla bulduğu gollere Sabail de 2 golle karşılık verdi.

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden iki ekip, hazırlık maçında karşılaştı.

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