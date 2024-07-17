Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen sel hasara yol açtı

Yolların sel sularıyla gelen çamur ve kaya parçalarıyla kaplandığı mahallede, hasar tespit ve yardım çalışmaları başlatıldı.

Sel nedeniyle ev, ahır, araç, yol ve tarım arazilerinin zarar gördüğü bölgeye, çok sayıda AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde sağanak sonrası meydana gelen sel hasara neden oldu.

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