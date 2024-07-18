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        Futbolun ustaları Palandöken'de antrenörlüğe hazırlanıyor

        YUNUS HOCAOĞLU - Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Palandöken Dağı eteklerinde 2 bin rakımda kurulan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yerli ve yabancı futbol kulüplerinin yanı sıra antrenörlük eğitimi alan eski futbolculara da ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 11:14 Güncelleme: 18.07.2024 - 11:14
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        Futbolun ustaları Palandöken'de antrenörlüğe hazırlanıyor
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        YUNUS HOCAOĞLU - Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Palandöken Dağı eteklerinde 2 bin rakımda kurulan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yerli ve yabancı futbol kulüplerinin yanı sıra antrenörlük eğitimi alan eski futbolculara da ev sahipliği yapıyor.

        Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından yaklaşık 14 yıldır düzenlenen antrenör eğitim programına birçok eski profesyonel futbolcu da katılıyor.

        Farklı liglerde oynamış, Türk futbolu için önemli isimlerin yer aldığı eğitimler, ekim ayına kadar sürecek.

        Federasyonun deneyimli eğitmenlerince teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçirilen 50 antrenör adayı, merkezdeki program sonunda "antrenörlük belgesi" almaya hak kazanacak.

        - Eşer: "İşin bu tarafı biraz daha zormuş"

        Eski futbolcu ve antrenör adayı Burhan Eşer, AA muhabirine, deneyimli hocalar eşliğinde kampın güzel ilerlediğini ve futbolculuk dönemiyle antrenörlük dönemi arasında büyük farklar olduğunu söyledi.

        Futbolun içinden geldiği için birtakım konuları bildiğini ifade eden Eşer, "Ancak işin hocalık kısmında bazı detaylar var. Gerçekten işin bu tarafı biraz daha zormuş. Bu tarafa geçince hocaları daha iyi anlıyoruz. Futbolcu olarak yaptığımız gibi antrenör olarak da hizmet etmek istiyoruz. Süreç ne getirir bilinmez ama hedefimiz büyük." dedi.

        Erzurumspor'da forma giydiğini de hatırlatan Burhan Eşer, "Uzun zaman sonra Erzurum'da bulunmak benim için güzel oldu. Erzurum'un benim için ayrı bir yeri var. Takımı Süper Lig'e çıkarmıştık. O dönem Erzurum halkını sevindirmiştik. Bizim için de iyi olmuştu. Erzurum futbol şehri ve çoğu Avrupa ülkesinde olmayan tesisler burada var. Yıllarca takım olarak gelip kamp yapmıştık ama şimdi antrenör adayı olarak geldik. Buraları o gözle görmek iyi oluyor. İleride takım çalıştırdığımızda tercih edeceğimiz yerlerden biri." diye konuştu.

        - Kurtuluş: "Eğitimin ana faktörü, futbolculuğu geride bırakmak"

        Eski futbolcu Yekta Kurtuluş, aktif futbol hayatında birçok kez Erzurum'a kampa geldiğini aktardı.

        Kentin avantajlarından bahseden Kurtuluş, şöyle konuştu:

        "Aradığımız şey, serinlik ve böyle bir antrenman atmosferi. Şimdi bilmediğimiz antrenörlük için buradayız, onu öğrenmeye başladık. Eğitimin ana faktörü aslında futbolculuğu geride bırakmak. Kendi adıma ilk başta bu işe çocuklarla, altyapılarda başlamayı düşünüyorum. Futbolculukta yaşadıklarımı çocuklara aktaracağım ama bu tarafa geçtikten sonra işin ne kadar farklı olduğunu anladık. İyice öğrenip ana konuyu kavradıktan sonra tabii ki hedefler yüksek. Eğitimin bizim için gerekli olduğunu düşünüyorum. Futbolu halkın konuştuğu dilde değil de ana diliyle öğrenmeye başladık. Futbol her yerde futbol, sadece dışarıdan görmeye çalışıyoruz. Antrenörlüğü tam manasıyla öğrendikten sonra yavaş yavaş A takımlara doğru adım atacağız."

        - Reis: "İşin bu tarafı çok farklıymış"

        Kursiyerlerden eski futbolcu Muhammet Reis, 18 yıllık futbolculuk döneminden sonra antrenör eğitim programına katıldığını belirtti.

        Antrenörlük ve futbolculuk arasındaki farklardan bahseden Reis, "Çok kıymetli bilgiler aktarıyorlar. Buradaki çoğu kişiyle yıllarca futbol oynadık. 18 yıl futbol oynadım ama işin bu tarafı çok farklıymış. Burada kendimizi geliştiriyoruz. İleride buradan aldığımız bilgileri yaşadığımız tecrübelerle birleştirip, oyuncularımıza aktaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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