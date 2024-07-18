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        Erzurum'da akarsuda kaybolan bebeğin cesedine ulaşıldı

        Erzurum'un Tortum ilçesinde, 5 gün önce meydana gelen heyelanda aracın akarsuya düşmesi sonucu kaybolan bebeğin cenazesine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 15:39 Güncelleme: 18.07.2024 - 15:39
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        Erzurum'da akarsuda kaybolan bebeğin cesedine ulaşıldı
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        Erzurum'un Tortum ilçesinde, 5 gün önce meydana gelen heyelanda aracın akarsuya düşmesi sonucu kaybolan bebeğin cenazesine ulaşıldı.

        İlçeye bağlı Pehlivanlı Mahallesi'nde bulunan Oponsor Deresi'nde 13 Temmuz akşamı meydana gelen heyelan sonrası hafif ticari aracın Tortum Çayı'na düşmesi sonucu kaybolan 8 aylık bebeğin bulunması için ekipler yoğun çalışma yürüttü.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve itfaiye ekiplerince yapılan ve 2 arama kurtarma köpeğinin destek verdiği arama çalışması sonucunda 8 aylık bebeğin cesedine Tortum Gölü'nün girişindeki sazlık alanda ulaşıldı.

        Bebeğin cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Bölgede 5 gün önce akşam saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle akarsuya düşen hafif ticari araçtaki Suriye uyruklu anne ölmüş, bebeği kaybolmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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