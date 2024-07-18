Erzurum'da akarsuda kaybolan bebeğin cesedine ulaşıldı

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve itfaiye ekiplerince yapılan ve 2 arama kurtarma köpeğinin destek verdiği arama çalışması sonucunda 8 aylık bebeğin cesedine Tortum Gölü'nün girişindeki sazlık alanda ulaşıldı.

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