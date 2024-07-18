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        Erzurum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

        Erzurum'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 19:02 Güncelleme: 18.07.2024 - 19:02
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        Erzurum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı
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        Erzurum'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı.

        Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Birçok noktada yolların su altında kaldığı ve araçların ilerlemekte güçlük çektiği kentte, polis ekipleri alt geçitleri trafiğe kapattı.

        Bazı araçlar şehir merkezindeki Fil Geçti, Aziziye ve Hamidiye köprülerinin alt geçitlerinde oluşan su birikintilerinde mahsur kaldı. Ekipler, bu köprüleri araç girişine kapattı.

        Su birikintileri nedeniyle arıza yapan ve mahsur kalan bazı araç sürücüleri de ekiplerden destek istedi.

        Merkezdeki Çaykara Caddesi Öğretmen Evi Kavşağı'nda da kaldırımdan yola bakan bölümün bir kısmı sel nedeniyle çöktü.

        Polis ve zabıta ekipleri yola bariyer koyarak yaya geçişini engelledi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de şehrin farklı noktalarında meydana gelen su birikintilerini tahliye etmek için çalışma başlattı.

        Kentte sağanağın etkisiyle cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğu oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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