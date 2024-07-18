Erzurum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Erzurum'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Birçok noktada yolların su altında kaldığı ve araçların ilerlemekte güçlük çektiği kentte, polis ekipleri alt geçitleri trafiğe kapattı.

Bazı araçlar şehir merkezindeki Fil Geçti, Aziziye ve Hamidiye köprülerinin alt geçitlerinde oluşan su birikintilerinde mahsur kaldı. Ekipler, bu köprüleri araç girişine kapattı.

Su birikintileri nedeniyle arıza yapan ve mahsur kalan bazı araç sürücüleri de ekiplerden destek istedi.