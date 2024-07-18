Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Futbol: Hazırlık maçı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor ve Atakaş Hatayspor, Erzurum kampındaki hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 20:01 Güncelleme: 18.07.2024 - 20:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Hazırlık maçı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor ve Atakaş Hatayspor, Erzurum kampındaki hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

        İki takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp yaptıkları Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde karşılaştı.

        Sağanak altında oynanan müsabakada goller, ikinci yarıda geldi.

        Corendon Alanyaspor'un Pione Sisto'yla bulduğu gole Atakaş Hatayspor, Armin Hodzic'le karşılık verdi.

        Müsabaka, 1-1 sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        "Ben kazanmadım Türk futbolu kazandı!"
        "Ben kazanmadım Türk futbolu kazandı!"
        İzmir'de ve Balıkesir'de yangın
        İzmir'de ve Balıkesir'de yangın
        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!
        Kıbrıs tezkeresi Meclis'ten geçti
        Kıbrıs tezkeresi Meclis'ten geçti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Adliye çıkışında silahlı kavga: 2 yaralı, 9 gözaltı
        Adliye çıkışında silahlı kavga: 2 yaralı, 9 gözaltı
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Çip sektörü 1 günde yarım trilyon kaybetti
        Çip sektörü 1 günde yarım trilyon kaybetti
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Solun başka işi gücü yok mu
        Solun başka işi gücü yok mu
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        MB faiz kararı ne olacak?
        MB faiz kararı ne olacak?
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Bu kavga bitsin!"
        "Bu kavga bitsin!"
        "Kimseye imza vermedik"
        "Kimseye imza vermedik"
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı

        Benzer Haberler

        Erzurum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı
        Erzurum'da sağanak nedeniyle evleri su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı
        Heyelanda çaya sürüklenen araçtaki bebeğin, 16 kilometre mesafedeki gölde c...
        Heyelanda çaya sürüklenen araçtaki bebeğin, 16 kilometre mesafedeki gölde c...
        Sel mahalleyi vurdu; okul, sağlık ocağı ve 10 ev hasar gördü (2)
        Sel mahalleyi vurdu; okul, sağlık ocağı ve 10 ev hasar gördü (2)
        Erzurum'da akarsuda kaybolan bebeğin cesedine ulaşıldı
        Erzurum'da akarsuda kaybolan bebeğin cesedine ulaşıldı
        Sel mahalleyi vurdu; okul, sağlık ocağı ve 10 ev hasar gördü
        Sel mahalleyi vurdu; okul, sağlık ocağı ve 10 ev hasar gördü
        Futbolun ustaları Palandöken'de antrenörlüğe hazırlanıyor
        Futbolun ustaları Palandöken'de antrenörlüğe hazırlanıyor