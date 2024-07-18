Futbol: Hazırlık maçı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor ve Atakaş Hatayspor, Erzurum kampındaki hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor ve Atakaş Hatayspor, Erzurum kampındaki hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.
İki takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp yaptıkları Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde karşılaştı.
Sağanak altında oynanan müsabakada goller, ikinci yarıda geldi.
Corendon Alanyaspor'un Pione Sisto'yla bulduğu gole Atakaş Hatayspor, Armin Hodzic'le karşılık verdi.
Müsabaka, 1-1 sona erdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.