Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Oltu ilçesinde selden etkilenen alanları inceledi:

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanağın yol açtığı selden etkilenen Oltu ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Çiftçi, kent genelinde hafta boyunca yaşanan sağanak sonrası oluşan zararların tespiti ve yapılması gerekenleri yerinde görmek için ilçe ve mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen selden zarar gören Oltu ilçesini de ziyaret eden Çiftçi, çizmelerini giyip ekiplerle Ayvalı Mahallesi'nde hasar tespitine katıldı.

Çiftçi, selin ardından Devlet Su İşleri, ESKİ, AFAD, Kaymakamlık, Büyükşehir Belediyesi ve Oltu Belediyesi ile devletin diğer kurumlarınin seferber olduğunu dile getirdi.

Bir yandan da zirai açıdan tespitlerini sürdürdüklerinin anlatan Çiftçi, "İnşallah kısa zamanda buradaki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Afetten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Yağıştan önce vatandaşlara uyarıda bulunduklarını hatırlatan Çiftçi, şöyle konuştu:

"AFAD'ın kriz merkezinde vali yardımcımız başkanlığında ilgili tüm birim temsilcileri ile her gün toplanıp meteorolojiden bilgileri anlık alıyoruz. Sarı kodlu uyarı olduğu zaman arkadaşlarımız ilçe belediyeleri ile iletişime geçiyor ve vatandaşlarımızı uyarıyoruz ki dere ve zarar görecek yerlerden uzaklaşsınlar. Böylece can ve mal kayıplarını en aza indirmeye çalışıyoruz. Şu anda hamdolsun aldığımız tedbirler ile afet bölgelerinde fazla bir can kaybımız olmadı."