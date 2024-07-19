Erzurum ve Tunceli'de denetimlerde işletmelere ceza kesildi

Erzurum ve Tunceli'de, işletmelere yönelik yapılan denetimler sonucu olumsuzluk tespit edilen işletmelere ceza uygulandı.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte yem, gıda ve gıda ile temas eden madde, malzeme üreten işletmelere yönelik denetim yapıldı.

Kentte 12-19 Temmuz arasında yapılan 229 denetimde, olumsuzluk tespit edilen hususlarla ilgili işletmelere 116 bin 936 lira tutarında 4 idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca denetimler kapsamında analize dayalı yapılan çalışmalarda ise 3 numune alındı.