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        Erzurum ve Tunceli'de denetimlerde işletmelere ceza kesildi

        Erzurum ve Tunceli'de, işletmelere yönelik yapılan denetimler sonucu olumsuzluk tespit edilen işletmelere ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 14:20 Güncelleme: 19.07.2024 - 14:20
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        Erzurum ve Tunceli'de denetimlerde işletmelere ceza kesildi
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        Erzurum ve Tunceli'de, işletmelere yönelik yapılan denetimler sonucu olumsuzluk tespit edilen işletmelere ceza uygulandı.

        Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte yem, gıda ve gıda ile temas eden madde, malzeme üreten işletmelere yönelik denetim yapıldı.

        Kentte 12-19 Temmuz arasında yapılan 229 denetimde, olumsuzluk tespit edilen hususlarla ilgili işletmelere 116 bin 936 lira tutarında 4 idari yaptırım uygulandı.

        Ayrıca denetimler kapsamında analize dayalı yapılan çalışmalarda ise 3 numune alındı.

        - Tunceli

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde de mesire ve turizm alanlarında yapılan denetimlerde 7 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

        Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve Munzur Gözeleri'nde bulunan işletmelere yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda ekipler, güvenlik güçleri eşliğinde mesire ve turizm alanlarını ziyaret ederek denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde fiyat listeleri, vergi levhaları, işyeri açma ruhsatları, temizlik ve hijyen gibi konular kontrol edildi.

        Ekipler, 7 işletmeye idari yaptırım uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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