Erzurum'da vatandaşlara aşure ikram edildi

Erzurum'da muharrem ayı dolayısıyla kent meydanında 1500 kişilik aşure dağıtıldı.

Yakutiye Kaymakamlığı tarafından tarihi Lala Mustafa Paşa Camisi'nin bahçesine stand kuruldu. Cuma namazının ardından bin 500 kişilik aşure dağıtıldı.

Programa katılan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım da vatandaşlara aşure ikram etti.

İkramın ardından Vali Çiftçi, gazetecilere, aşurenin birliğin ve beraberliğin simgesi olduğunu söyledi.

Yakutiye Kaymakamlığı aşevinde bin 500 kişilik aşure hazırlandığını anlatan Çiftçi, "Hicri 1446 yılına girdik. Hem farkındalık olması hem de yeni hicri yıla girmemiz vesilesiyle böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Erzurumlu vatandaşların hicri yılbaşını tebrik ediyorum." diye konuştu.