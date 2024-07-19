Erzurum'da din görevlileri selden etkilenen mahalle sakinlerine destek oluyor

Din görevlileri, manevi rehberlik danışmanlığının yanı sıra kazma küreklerle çalışarak selin ardından oluşan tahribatın giderilmesi için vatandaşa yardım ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ), AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve Oltu Belediyesinin bölgedeki hasar giderme çalışmalarına İl Müftülüğü bünyesindeki personel de katıldı.

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