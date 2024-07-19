Erzurum'da Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası başladı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200'ün destekleriyle Palandöken Dağı'ndaki bir otelin pistinde gerçekleşen organizasyona 81 ilden 300 sporcu katılıyor.

İlk gün büyük erkek ve kadınlar kategorilerinde düzenlenen yarışlar, 3 gün sürecek.

Dağ Bisikleti Teknik Kurul Üyesi ve Yarış Direktörü Mustafa Kocaman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yarışların oldukça heyecanlı bir şekilde başladığını söyledi.

Sporcuların farklı parkurlarda yarıştığını belirten Kocaman, "Üç nokta ve 2 kilometrelik bir parkur var. Bununla birlikte 4 aynı parkurumuz var. Üç parkur üst, bir parkur ise alt kısımda. Daha düşük rakımda ve yıldızların yarışacağı bir parkur." diye konuştu.

Kocaman, sporcuların Palandöken'in zirvesinde yarıştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin enleri burada. 81 ilden toplam 300 sporcumuz 3 gün boyunca ter dökecek. Ev sahipliğinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Burası yaklaşık 3 aydır hazırlanmaya çalışılıyor, büyük bir emeğin karşılığı. Çünkü 3 aydır A'dan Z'ye parkurlar yapılıyor ama yağışlardan sonra tekrar yapılıyor. Sonunda yüzümüzün akıyla çıktığımız bir yarış diyebilirim."