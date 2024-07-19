Hatayspor'un Erzurum kampı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.

Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde bugün akşam saatlerinde tek antrenman yaptı.

Yaklaşık bir saat süren idmanda, dün Corendon Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında 60 dakika ve üzerinde süre alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma, koşu ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.