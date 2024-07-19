Erzurumspor FK'nin yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.
Kulübün açıklamasına göre mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde çift antrenman yaptı.
Sabah ısınma, koordinasyon, dayanıklılık ve kuvvet çalışan mavi-beyazlılar, akşam antrenmanında ise ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma çalışmasıyla günü tamamladı.
Erzurumspor FK, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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