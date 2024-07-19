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        Erzurumspor FK'nin yeni sezon hazırlıkları sürüyor

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 20:41 Güncelleme: 19.07.2024 - 20:41
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        Erzurumspor FK'nin yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.

        Kulübün açıklamasına göre mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde çift antrenman yaptı.

        Sabah ısınma, koordinasyon, dayanıklılık ve kuvvet çalışan mavi-beyazlılar, akşam antrenmanında ise ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma çalışmasıyla günü tamamladı.

        Erzurumspor FK, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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