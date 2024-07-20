Erzincan'daki trafik kazasında ölen komiser ve annesi Erzurum'da defnedildi

Sivas-Erzincan kara yolu Refahiye ilçesi Altköy yakınlarında, Hakkı Yakuli'nin kullandığı 25 TT 064 plakalı otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu Hakan Yukuli ve annesi Hümeyra Yakuli olay yerinde hayatını kaybetmiş, komiserin eşi Kumru Yakuli ile babası Hakkı Yakuli de yaralanmıştı.

Cenaze namazına, Vali Mustafa Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, Yakuli'nin yakınları ile çok sayıda polis katıldı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğünde görevli Yakuli ve annesi için kent merkezindeki Narmanlı Cami'de cenaze programı düzenledi.

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