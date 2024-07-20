Erzurum'da çıkan taşlı sopalı kavgada 7 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri ve TOMA sevk edildi.

Yakutiye ilçesi Ahmet Yesevi Caddesi’nde iki grup arasında öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

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