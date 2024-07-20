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        Atakaş Hatayspor, Erzurum'da hazırlıklarına devam ediyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 20:33 Güncelleme: 20.07.2024 - 20:33
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        Atakaş Hatayspor, Erzurum'da hazırlıklarına devam ediyor
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.

        Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde bugün çift antrenman yaptı.

        Sabah konakladığı otelin spor salonunda kuvvet çalışması yapan bordo-beyazlı ekip akşam ise dar alan ve taktik idmanı gerçekleştirdi.

        Atakaş Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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