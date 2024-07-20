Atakaş Hatayspor, Erzurum'da hazırlıklarına devam ediyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.
Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde bugün çift antrenman yaptı.
Sabah konakladığı otelin spor salonunda kuvvet çalışması yapan bordo-beyazlı ekip akşam ise dar alan ve taktik idmanı gerçekleştirdi.
Atakaş Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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