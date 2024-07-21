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        Hatayspor'la sözleşme yenileyen Kerim Alıcı, A Milli Takım formasını giymek istiyor:

        YUNUS HOCAOĞLU - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un 27 yaşındaki futbolcusu Kerim Alıcı, sözleşme yenilediği takımında başarılı olup A Milli Takım formasını giymeyi hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 11:08 Güncelleme: 21.07.2024 - 11:08
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        Hatayspor'la sözleşme yenileyen Kerim Alıcı, A Milli Takım formasını giymek istiyor:
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        YUNUS HOCAOĞLU - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un 27 yaşındaki futbolcusu Kerim Alıcı, sözleşme yenilediği takımında başarılı olup A Milli Takım formasını giymeyi hedefliyor.

        Kerim Alıcı, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Palandöken'deki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştiren Hatayspor'un kampında AA muhabirine yeni sezon hazırlıkları ve gelecek planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Erzurum'da güzel bir ortamda kamp dönemi geçirdiklerini belirten Kerim, çok iyi bir aile ortamı yakaladıklarını aktararak, "Geçen sene zor zamanlar yaşadık. Volkan (Demirel) hocamıza teşekkür ediyorum. Bizim için çok uğraştı ve her konuda yardımcı olmaya çalıştı. O zorlu süreçten sonra Özhan (Pulat) hocamız geldi. Onunla da iyi bir uyum yakaladık ve son 4 haftada 8 puanlık bir süreçte bize çok katkısı oldu. Bu sene lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz. İlk hafta Galatasaray deplasmanına gidiyoruz. Bizim için zor bir deplasman olacak fakat iyi bir takımız ve elimizden geleni yapıp o maçtan 3 puan alarak iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." diye konuştu.

        - "Ait olduğum yerde devam etmek istedim"

        Sözleşmesini 2 yıl uzattığı ve borda-beyazlı kulüpte olduğu için mutluluk duyduğunu dile getiren Kerim, şöyle devam etti:

        "İki senedir buradayım. Burada zor şeyler yaşadık. O dönem yaşananlardan ister istemez herkes etkilendi. Ait olduğum yerde devam etmek istedim. ​​​​​​​ Atsu, Onur ve Taner ağabeyi kaybettik. Bizim için çok zor zamanlardı, mekanları cennet olsun. Geçen sene onlar için bir duruş gösterdik. Bu sene de aynı şekilde devam edecek. Umarım takıma elimden gelen katkıyı sağlar, takımın iyi yerlere gelmesine yardımcı olurum."

        Kerim Alıcı, öncelikli hedefinin Hatayspor'da başarı yakalamak olduğunu belirterek, "Avrupa Kupaları'nda Hatayspor'u temsil etmek isterim. Sonra da umarım A Milli Takım formasını da terletebilirim. Bu her gencin, her futbolcunun hayalidir. Umarım bana ileride bu forma nasip olur." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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