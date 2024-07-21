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        Erzurum'da üzerine kale direği düşen çocuk öldü

        Erzurum'da üzerine kale direği düşen çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 13:39 Güncelleme: 21.07.2024 - 13:39
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        Erzurum'da üzerine kale direği düşen çocuk öldü
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        Erzurum'da üzerine kale direği düşen çocuk hayatını kaybetti.

        Aziziye ilçesi Yarımca Mahallesi'nde bir site içerisindeki parkta oynarken üzerine kale direği düşen 4 yaşındaki Selahaddin Eyyubi Çobanoğlu yaralandı.

        Yakınları tarafından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürülen Çobanoğlu, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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