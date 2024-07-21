Erzurum'da üzerine kale direği düşen çocuk öldü
Erzurum'da üzerine kale direği düşen çocuk hayatını kaybetti.
Erzurum'da üzerine kale direği düşen çocuk hayatını kaybetti.
Aziziye ilçesi Yarımca Mahallesi'nde bir site içerisindeki parkta oynarken üzerine kale direği düşen 4 yaşındaki Selahaddin Eyyubi Çobanoğlu yaralandı.
Yakınları tarafından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürülen Çobanoğlu, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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