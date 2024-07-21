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        Futbol: Hazırlık maçı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Erzurum kampındaki üçüncü hazırlık maçında İran takımı FC Sepahan ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 22:24 Güncelleme: 21.07.2024 - 22:24
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        Futbol: Hazırlık maçı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Erzurum kampındaki üçüncü hazırlık maçında İran takımı FC Sepahan ile 1-1 berabere kaldı.

        Yeni sezon hazırlıklarına Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Akdeniz ekibi, aynı kamp merkezinde çalışan İran takımı FC Sepahan ile karşılaştı.

        Müsabaka, karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

        Akdeniz ekibinin golünü Joelson Fernandes kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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