Futbol: Hazırlık maçı

Yeni sezon hazırlıklarına Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden Akdeniz ekibi, aynı kamp merkezinde çalışan İran takımı FC Sepahan ile karşılaştı.

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