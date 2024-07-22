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        Erzurum'da 2 bin 600 rakımda göçer çocuklarına Kur'an-ı Kerim kursu veriliyor

        Erzurum'da 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçer ailelerin çocuklarına Kur'an-ı Kerim ve din eğitimi veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 10:14 Güncelleme: 22.07.2024 - 10:14
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        Erzurum'da 2 bin 600 rakımda göçer çocuklarına Kur'an-ı Kerim kursu veriliyor
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        Erzurum'da 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçer ailelerin çocuklarına Kur'an-ı Kerim ve din eğitimi veriliyor.

        Erzurum Valiliği ve Yakutiye Kaymakamlığınca, yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için kentteki yaylalara çıkan göçer ailelerin çocuklarının yaz aylarını dolu geçirmesi için Kur'an-ı Kerim kursu başlatıldı.

        Müftülük tarafından görevlendirilen Yakutiye ilçesi Akdağ Mahallesi Camisi din görevlisi İrfan Çakmak, göçerlerin konakladığı yaylaya çıkarak çocuklara temel dini bilgiler eğitimi veriyor, Kur'an-ı Kerim öğretiyor.

        Yüksek rakımda kurdukları çadırlarda konaklayan göçer ailelerin çocukları, haftanın 3 günü Kur'an-ı Kerim kursu görürken, diğer günlerde hem ailelerine yardım ediyor hem de yaylada kurulan kreş çadırda çeşitli oyunlar oynayarak vakit geçiriyor.

        Camide görevli imam hatip İrfan Çakmak, gazetecilere, şehirden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Dumlubaba Yaylası'nda haftada 3 gün Kur'an-ı Kerim kursunu verdiğini söyledi.

        Burada verdikleri eğitimlerin karşılığını aldıklarını belirten Çakmak, "4 çocuğumuz Kur'an okumaya başladı. İleri süreçte inşallah diğer çocuklarımız da Kur'an-ı Kerim'e geçer. Şu anda temel dini bilgilerden eğitim veriyorum. Burada yaklaşık 30 öğrencimiz var. Devletimiz, göçer ailelere böyle bir imkan sağladığı için çok memnunuz, yetkililere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        - "Bu eğitimlerden dolayı çocuklar çok mutlu"

        Dumlubaba Yaylası'nda çadır kuran Erzincanlı İsmet Beydilli ise hayvancılıkla uğraştıkları için yazın çocukların, yaylada Kur'an-ı Kerim kursları ile eğitimlerinden uzak kaldığını belirtti.

        Vali Mustafa Çiftçi'ye teşekkür eden Beydilli, "Yazın çocuklara verilen eğitimlerden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımız, bu eğitimlerden dolayı çok mutlu. Çocuklarımız zamanında derse gelip dinliyorlar. Çocuklarımız dersi iple çekiyor çünkü çadıra erkenden gelip hocalarını bekliyor. Bu eğitimlerden dolayı çocuklar çok mutlu." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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