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        Baba kız, çizdikleri resimlerle il il gezip İsrail'in Filistin'e soykırımını anlatıyor

        İLHAMİ ERKILIÇ - İstanbul'dan yola çıkan Eyüp Güzel ve 18 yaşındaki kızı Şüheda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını il il dolaşıp çizdikleri resimlerle anlatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 11:31 Güncelleme: 22.07.2024 - 11:31
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        Baba kız, çizdikleri resimlerle il il gezip İsrail'in Filistin'e soykırımını anlatıyor
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        İLHAMİ ERKILIÇ - İstanbul'dan yola çıkan Eyüp Güzel ve 18 yaşındaki kızı Şüheda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını il il dolaşıp çizdikleri resimlerle anlatıyor.

        İstanbul'da yaşayan 3 çocuk babası Eyüp Güzel, kızı Şüheda ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını tablolara çizdi.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve bu zulmü herkese göstermek amacıyla Türkiye turu yapmaya karar veren Güzel ve kızı, 13 Temmuz'da Gebze'de ilk sergisini açtı.

        Baba kız, daha sonra Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun ve Trabzon'a gidip burada resimlerini sergiledi.

        Bu illerde birer gün kaldıktan sonra Erzurum'a gelen baba kız, Filistin'in tarih boyunca kahramanları ile 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye saldırılarını anlatan görsellerin bulunduğu sergiyi Yakutiye Kent Meydanı'nda açtı.

        Baba kızın Erzurum'dan sonraki durağı ise Ağrı, Van, Siirt, Batman, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Malatya, Kayseri, Konya ve Ankara olacak.

        Hucurat Harekatı Derneği Başkanı da olan Eyüp Güzel, AA muhabirine, Kudüs Seferberliği Projesi kapsamında 13 Temmuz'da İstanbul'dan yola çıktıklarını söyledi.

        - "Kendimize ait resimlerle görsel hafıza oluşturmaya çalışıyoruz"

        Yaklaşık 1 ay boyunca Türkiye turunda olacaklarını, İç Anadolu Bölgesiyle turu tamamlayacaklarını anlatan Güzel, "Şehir şehir dolaşıyoruz. Her gittiğimiz şehirde 1 gün kalıp Kudüs ve Filistin ile ilgili resim sergisi açıyoruz. Kendimize ait resimlerle görsel hafıza oluşturmaya çalışıyoruz. İnsanlar gelip soru soruyor, bilgi sahibi oluyor." dedi.

        Güzel, serginin, Filistin'in tarih boyu fatihleri, sanatsal çizimler ve İsrail'in Gazze'ye karşı soykırımı gibi 3 kategoriden oluştuğunu aktardı.

        "7 Ekim'den sonra dünyanın gözü önünde yaşanan soykırım süreci var. Biz resimler üzerinden bu soykırım sürecinde yaşanmış olan, hafızalarımızda kalan bazı kareleri çizerek insanlara bunu görsel hafızayla ulaştırmaya çalışıyoruz" diyen Güzel, gittikleri şehirlerde genelde olumlu tepkiler aldıklarını ifade etti.

        Güzel, sergideki eserlerin beğenildiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Tamamen gönüllülük esasıyla bu işi yapıyoruz. Bu işe kendimizi bedel ödemek üzere adadık. Bizim bir derdimiz var. O yüzden en büyük yol arkadaşım kızımla yollara çıktık. Baba kız 'Kudüs, Filistin' diyerek seferber olduk. İnşallah 1 ay içinde turumuzu tamamlayacağız."

        - "Hepimizin yapacağı şeyler vardır"

        Şüheda Güzel ise babasıyla Türkiye turuna çıktığı için mutlu olduğunu dile getirerek, insanlarda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarına dikkati çekti.

        Babasıyla gittiği her şehirde sergi açtıklarını anlatan Güzel, şunları kaydetti:

        "Her resimde farklı şeyler anlatılıyor. Tablolarda Kassam Tugayları, çocuklar var, biraz daha görsel hafıza olarak bir şeyleri göstermek istiyoruz. Bu işte en çok beni 7 Ekim boyunca İsrail'İn Gazze'ye yönelik saldırıları etkiledi. Gerçekten insan olan, kalbi olan, soykırım görüntülerini kaldıramaz. Hastanelerin yıkılması, çocukların öldürülmesi bizi çok etkiliyor. Müslüman alemine toplanmayı diliyorum. İnşallah bir şeyler yaparız, orada hala soykırım devam ediyor. Hepimizin yapacağı şeyler vardır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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