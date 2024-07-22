Erzurum'da silahlı saldırıya uğrayan muhtar yaralandı

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurtuluş Mahallesi Endüstri Caddesi'nde, park halindeki otomobilinde bulunan Yakutiye ilçesinin Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Kürşat Oğurlu, henüz bilinmeyen bir nedenle M.K'nin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.