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        Erzurum'da silahlı saldırıya uğrayan muhtar yaralandı

        Erzurum'da araç içinde silahlı saldırıya uğrayan muhtar yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 16:55 Güncelleme: 22.07.2024 - 16:55
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        Erzurum'da silahlı saldırıya uğrayan muhtar yaralandı
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        Erzurum'da araç içinde silahlı saldırıya uğrayan muhtar yaralandı.

        Kurtuluş Mahallesi Endüstri Caddesi'nde, park halindeki otomobilinde bulunan Yakutiye ilçesinin Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Kürşat Oğurlu, henüz bilinmeyen bir nedenle M.K'nin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ayaklarından yaralanan Oğurlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince, Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Olay yerine gelen Oğurlu'nun yakınlarını, polis ekipleri sakinleştirdi.

        Polis, zanlı M.K'yi kısa sürede gözaltına aldı.

        Muhtarın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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