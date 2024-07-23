Atatürk Üniversitesinde açılan yaz okulunda 7 bin 273 öğrenci eğitime başladı

Erzurum'da 7 bin 273 öğrenci, Atatürk Üniversitesinde açılan yaz okuluna kayıt yaptırıp derslerine başladı.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesinde 2023-2024 Yaz Okulu uygulamasına, 2 bin 553'ü 150 ayrı üniversiteden olmak üzere 7 bin 273 öğrenci katıldı.

Üniversitede 13 birimde, 34 programda açılan 403 derse kayıt yaptıran öğrencilerle başlayan yaz okulunda, eğitim öğretim faaliyetleri 1 Eylül'e kadar devam edecek.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yaz okulu uygulamasının, Atatürk Üniversitesinin yenilikçi ve dinamik eğitim kurumu olarak tanınmasına ve tercih edilmesine katkı sunduğunu belirtti.

Çomaklı, "Yaz okulu uygulamamız, öğrencilerimizin eğitim süreçlerini kesintisiz sürdürebilmeleri ve eksik kaldıkları konularda kendilerini geliştirebilmeleri açısından büyük önem taşıyor. Farklı üniversitelerden gelen öğrencilerle akademik ve sosyal anlamda zengin bir öğrenme ortamı sağlıyoruz. Atatürk Üniversitesi olarak, öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik esnek ve yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Öğrencilerin, yaz okulunun yoğun programında hem akademik anlamda kendilerini geliştirme fırsatı bulacağını hem de Atatürk Üniversitesinin sunduğu sosyal ve kültürel olanaklardan yararlanabileceğini vurgulayan Çomaklı, şunları kaydetti: