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        Atatürk Üniversitesinde açılan yaz okulunda 7 bin 273 öğrenci eğitime başladı

        Erzurum'da 7 bin 273 öğrenci, Atatürk Üniversitesinde açılan yaz okuluna kayıt yaptırıp derslerine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 09:59 Güncelleme: 23.07.2024 - 09:59
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        Atatürk Üniversitesinde açılan yaz okulunda 7 bin 273 öğrenci eğitime başladı
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        Erzurum'da 7 bin 273 öğrenci, Atatürk Üniversitesinde açılan yaz okuluna kayıt yaptırıp derslerine başladı.

        Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesinde 2023-2024 Yaz Okulu uygulamasına, 2 bin 553'ü 150 ayrı üniversiteden olmak üzere 7 bin 273 öğrenci katıldı.

        Üniversitede 13 birimde, 34 programda açılan 403 derse kayıt yaptıran öğrencilerle başlayan yaz okulunda, eğitim öğretim faaliyetleri 1 Eylül'e kadar devam edecek.

        Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yaz okulu uygulamasının, Atatürk Üniversitesinin yenilikçi ve dinamik eğitim kurumu olarak tanınmasına ve tercih edilmesine katkı sunduğunu belirtti.

        Çomaklı, "Yaz okulu uygulamamız, öğrencilerimizin eğitim süreçlerini kesintisiz sürdürebilmeleri ve eksik kaldıkları konularda kendilerini geliştirebilmeleri açısından büyük önem taşıyor. Farklı üniversitelerden gelen öğrencilerle akademik ve sosyal anlamda zengin bir öğrenme ortamı sağlıyoruz. Atatürk Üniversitesi olarak, öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yönelik esnek ve yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Öğrencilerin, yaz okulunun yoğun programında hem akademik anlamda kendilerini geliştirme fırsatı bulacağını hem de Atatürk Üniversitesinin sunduğu sosyal ve kültürel olanaklardan yararlanabileceğini vurgulayan Çomaklı, şunları kaydetti:

        "Yaz okulu, sadece öğrenciler için değil aynı zamanda Erzurum için de büyük değer taşıyor. Üniversiteye gelen binlerce öğrenci, kentte ekonomik ve kültürel canlılık oluşturuyor ve bu sayede Erzurum'un tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı buluyor. 67 yıllık köklü geçmişe sahip üniversitemizin gerek kendi bünyesinde yetiştirdiği yüz binlerce öğrenci gerekse farklı üniversitelerden gelen misafir öğrencilerle, ülke yükseköğretimine hizmete ve yeni nesil üniversite vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımıza ülkemiz ve milletimiz adına devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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