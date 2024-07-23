Erzurumlu hafızlar, 2 bin 600 rakımdaki Dumlubaba şehitliklerinde Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulunca 2019'da düzenlenen 7. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Hafızlık Yarışması'nda dünya birincisi seçilen Erzurumlu hafız Ebubekir Kaçan ile hafız Abdurrahman Polat, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda (93 Harbi) şehit olan ve kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Dumlubaba 1 ile Dumlubaba 2 Şehitliklerini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.