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        İran Ankara Büyükelçisi Zadeh'in Erzurum ziyaretinde kente yönelik iş birlikleri görüşüldü

        İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollah Zadeh, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 11:56 Güncelleme: 23.07.2024 - 11:56
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        İran Ankara Büyükelçisi Zadeh'in Erzurum ziyaretinde kente yönelik iş birlikleri görüşüldü
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        İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollah Zadeh, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum'da bulunan Büyükelçi Zadeh, Vali Çiftçi'yi ziyaret etti.

        İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi'nin de bulunduğu ziyarette, Vali Çiftçi iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi anlamında kurulacak iş birliklerinin oldukça önemli olduğunu vurgulayarak Büyükelçi Habibullah’a ziyaretten dolayı teşekkür etti.

        Ziyarette, Türkiye-İran arası uçak sefer sayılarının artırılması ve direkt uçuşların Erzurum üzerinden yapılması, Erzurum'da eğitim gören İranlı öğrenci sayısının artırılmasına yönelik atılabilecek adımlar ve öğrenci değişimi programları, sınır illeri olan Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari'de düzenlenen "İş Birliği Toplantıları"na Erzurum’dan da temsilcilerin katılımı, İran ve Erzurumlu iş insanları ile Tebriz, Urmiye ve Erzurum Ticaret Odaları temsilcilerinin bir araya gelerek farklı ticari faaliyetlerde iş birliklerinin geliştirilmesi, inşaat, tarım ve turizm gibi alanlarda ortak tanıtım etkinliklerinin gerçekleştirilmesi, Erzurum’un Ekonomik İşbirliği Teşkilatında (EİT) Turizm Başkenti seçilmesi ve bu yönde gerçekleştirilecek etkinliklere yönelik iş birlikleri ve tavsiyeler ile İran Süper Lig futbol takımlarının Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezlerinden daha yoğun istifadeleri gibi konular görüşüldü.

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