İran Ankara Büyükelçisi Zadeh'in Erzurum ziyaretinde kente yönelik iş birlikleri görüşüldü

İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollah Zadeh, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum'da bulunan Büyükelçi Zadeh, Vali Çiftçi'yi ziyaret etti.

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Mohammad Ebrahimi'nin de bulunduğu ziyarette, Vali Çiftçi iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi anlamında kurulacak iş birliklerinin oldukça önemli olduğunu vurgulayarak Büyükelçi Habibullah’a ziyaretten dolayı teşekkür etti.