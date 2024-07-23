Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Tırmandıkları Ağrı Dağı'nda 2 arkadaşını kaybeden Hollandalı akademisyen yaşadıklarını anlattı:

        Hollanda'dan 2 çocuğuyla gelip grup halinde Ağrı Dağı'na tırmandıktan sonra 2 arkadaşını kaybeden ve ayak bileği kırılan akademisyen Usseb Karahalil, Erzurum'da tedavi gördüğü hastanede yaşadıklarını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 14:14 Güncelleme: 23.07.2024 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tırmandıkları Ağrı Dağı'nda 2 arkadaşını kaybeden Hollandalı akademisyen yaşadıklarını anlattı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hollanda'dan 2 çocuğuyla gelip grup halinde Ağrı Dağı'na tırmandıktan sonra 2 arkadaşını kaybeden ve ayak bileği kırılan akademisyen Usseb Karahalil, Erzurum'da tedavi gördüğü hastanede yaşadıklarını anlattı.

        Ayak bileğindeki kırık nedeniyle Erzurum'da özel bir hastanede tedaviye alınan 51 yaşındaki 3 çocuk babası Hollandalı akademisyen Karahalil, AA muhabirine, Ağrı Dağı'na tırmanışlarıyla ilgili yaşadıklarını anlattı.

        Ağrı Dağı'na 18 Temmuz'da beraberindeki çocukları Siirin ve Milan ile Doğubayazı'tan ayrılıp grup halinde çıkmaya başladıklarını ifade eden Karahalil, "7 kişi dağa çıkmıştık, bir arkadaşımız 3 bin 200 rakımda gruptan ayrılıp Doğubayazıt'a döndü. 6 kişi rehber eşliğinde 4 bin 200 rakıma çıktık. Gece uyanıp kahvaltı yaptık ve 01.00 gibi tırmanışa devam ettik. Bizim grup yavaştı, yavaş yavaş tırmanıyorduk. 4 bin 800-900 rakımda Halil bey ve Dilek hanım gruptan ayrılıp ilerledi, onlar çok hızlıydı, rehberimiz onları gruptan ayrılmamaları konusunda uyarmıştı." dedi.

        Bu olayın kendilerini çok etkilediğini, çocuklarının psikolojik olarak çok etkilendiğini, 2 arkadaşlarını kaybettiklerini dile getiren Karahalil, yaklaşık 5 bin rakıma ulaştıklarında olumsuz hava koşullarıyla karşılaştıklarını belirtti.

        Karahalil, şöyle devam etti:

        "Dağda göz gözü görmüyordu, rehberimiz hava şartlarının uygun olmadığını daha ileri gitmenin riskli olduğunu ifade etti. Çocuklarımla geri dönmeye karar verdik. Aşağı yukarı 5 bin rakımdayken onlar (Derya hanım ve Halil bey) ilerlediler. Sabah saat 10:30 civarında aşağı inerken rehberin onlara ulaşamadığını ve kaybolduklarını öğrendik. Bu haber bizi cidden çok etkiledi, çok üzgünüm. Çok kısa sürede birlikte olduk, yolculuk yaptık. Dilek hanımın enerjisi gözümün önünden hiç gitmiyor. Halil bey de meslektaşımdı, o Amerika'da, ben de Hollanda'da üniversitede hocayız. Çocuklarımla güzel anlaşıyorlardı."

        - "İlk kez böyle olumsuz hava koşullarıyla karşılaştım"

        Rehber eşliğinde geri dönerken ayak bileğinin kırıldığını belirten Karahalil, rehberlerin kendilerine çok yardımcı olduğunu dile getirdi.

        Dağdan inerken ayak bileğinin kırılması nedeniyle yürümekte zorluk çektiğini, zaman zaman sürünerek aşağıya indiğini anlatan Harahalil, "Rehbeler kaybolan 2 kişiyi bulmaya gitti. Dağda kaybolanları aramaya giden rehberler hava şartları çok kötüleştiği için geri dönmek zorunda kaldı. İlk kez böyle olumsuz hava koşullarıyla karşılaştım. Hava çok heyecan vericiydi ama bir yandan da çok korkunçtu, göz gözü görmüyordu. Tipi, fırtına yüzünden kaybolma şansınız çok yüksek. Sürekli çocuklara bakıyordum. Hava çok kötü ve korkunçtu. Beni aşağı indiren rehberlerdi, onlara çok teşekkür ederim." diye konuştu.

        Hayatını kaybeden arkadaşlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyen Karahalil, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

        Buhara Hastanesi Başhekimi Dr. Hulki Aşır da ayak bileği kırılan Karahalil'in tedavisinin sürdüğünü, gün içinde ameliyat edileceğini belirterek, hasta ve yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        - Olay

        20 Temmuz Cumartesi günü 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanan gruptan 2 kişi, 5 bin 50 rakımda sis ve tipi nedeniyle mahsur kalmış, daha sonra kaybolmuştu.

        AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, bölgede İHA destekli arama kurtarma çalışması başlatmıştı. İki kişinin cenazesi, yerel rehber Barzani Ceylan ve arkadaşı tarafından bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Bilim insanları tespit etti! Geyik değil, şempanze muhabbeti
        Bilim insanları tespit etti! Geyik değil, şempanze muhabbeti
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Fenerbahçe'de ayrılık listesi kabarıyor!
        Fenerbahçe'de ayrılık listesi kabarıyor!
        Ağabeyden kardeşe: Önce karını, sonra çocuklarını en son kendini öldür!
        Ağabeyden kardeşe: Önce karını, sonra çocuklarını en son kendini öldür!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        O anlar kamerada! İstanbul'da hortum!
        O anlar kamerada! İstanbul'da hortum!
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Evlenme teklif etti
        Evlenme teklif etti
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"

        Benzer Haberler

        Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü törenle kutlandı
        Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü törenle kutlandı
        İran Ankara Büyükelçisi Zadeh'in Erzurum ziyaretinde kente yönelik iş birli...
        İran Ankara Büyükelçisi Zadeh'in Erzurum ziyaretinde kente yönelik iş birli...
        "İlk milli kongre" olan Erzurum Kongresi'nde bağımsızlık savaşının temel ka...
        "İlk milli kongre" olan Erzurum Kongresi'nde bağımsızlık savaşının temel ka...
        Eş cinayeti sanığı kardeşini azmettiren ağabey, 'Önce karını, sonra çocukla...
        Eş cinayeti sanığı kardeşini azmettiren ağabey, 'Önce karını, sonra çocukla...
        Erzurumlu hafızlar, 2 bin 600 rakımdaki Dumlubaba şehitliklerinde Kur'an-ı...
        Erzurumlu hafızlar, 2 bin 600 rakımdaki Dumlubaba şehitliklerinde Kur'an-ı...
        Atatürk Üniversitesinde açılan yaz okulunda 7 bin 273 öğrenci eğitime başla...
        Atatürk Üniversitesinde açılan yaz okulunda 7 bin 273 öğrenci eğitime başla...