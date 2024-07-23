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        Erzurum Kongresinin 105. yıl dönümünde "Cumhuriyeti Kuran Şehirler Buluşması" programı düzenlendi

        Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Erzurum ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odaları'nın işbirliğinde "Cumhuriyeti Kuran Şehirler Buluşması 2" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 16:20 Güncelleme: 23.07.2024 - 16:20
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        Erzurum Kongresinin 105. yıl dönümünde "Cumhuriyeti Kuran Şehirler Buluşması" programı düzenlendi
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        Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Erzurum ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odaları'nın işbirliğinde "Cumhuriyeti Kuran Şehirler Buluşması 2" programı düzenlendi.

        Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Toplantı Salonunda düzenlenen programa, Erzurum ve Sivas'taki odaların yönetim kurulu üyeleri ve işletmeciler katıldı.

        Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, burada yaptığı konuşmada, bu yıl ikincisini düzenledikleri programı Amasya ve Samsun'u da dahil etmek istediklerini ancak yoğunluktan dolayı yapamadıklarını söyledi.

        Gelecek yıl programı "cumhuriyeti kuran şehirler" olarak daha geniş katılımlı yapmayı planladıklarını işaret eden Özdemir, "Erzurum ve Sivas kardeş şehir, ticaret odalarımızı kardeş ilan ettik. Bu kardeşliğimiz inşallah ilelebet devam eder. Hem tarihi hem coğrafi hem de iklimsel birbirlerine çok benzeyen iki şehir. Soğuğumuzla ve kongrelerimizle meşhuruz, nüfuslarımız ve ekonomik büyüklüklerimiz aşağı yukarı birbirine benziyor." diye konuştu.

        - "Sivas'ta turizm, tanıtım, hizmet sektörü anlamında da ciddi gelişmeleri gözlemliyoruz"

        Özdemir, Sivas'ta son yıllarda ekonomik ve sosyal anlamda birkaç gelişme olduğuna değinerek, şunları dile getirdi:

        "Bunlardan bir tanesi bizim 2-3 yıl önce cazibe merkezi kapsamına alınan Demirağ Organize Sanayi Bölgemiz var. Bu bölge demir yolu ağlarıyla bezenmiş bütün parsellerin içerisine demir yolunun raylarının girdiği bir sanayi bölgemiz. Organize sanayi bölgemizi şu anda yüzde 85'lik doluluk oranı var. Ticaret, üretim çok duygusallık gerektirmeyen bir konu. Maksat para kazanmak, bunu gerçekleştirebildiğine inandığı zaman insanlar geliyor. Hepimiz tüccarız, sanayiciyiz, üreticiyiz. Böyle bir ortamda sağlanması münasebetiyle Sivas'ta Demirağ Organize Sanayi Bölgemiz hızlı bir gelişim gösteriyor. Ayrıca Aselsan'ın varlığıyla yüksek teknolojik ürünlerin üretildiği fabrikalarımız oluşmaya başlıyor. Bunun yanı sıra makine aksamı ve metal üretimi yapan çoğunlukta. İkinci olarak 1,5 senedir gerçekleşen Sivas-Ankara arasını hızlı bir şekilde birbirine bağlayan yüksek hızlı trenimiz. Doluluğu gerçekten üst düzey bir ulaşım aracı olarak kullanılıyor. Yüksek hızlı trenin de Sivas ile Ankara'yı birbirine bağlamasından sonra Sivas'ta turizm, tanıtım, hizmet sektörü anlamında da ciddi gelişmeleri gözlemliyoruz."

        Sivas'a gelip yatırım yapmak için birbiriyle yarışan sanayicilerin olduğuna dikkati çeken Özdemir, Erzurum'la birlikte iletişim halinde olup ekonomik ve sosyal gelişimler için yapılması gerekenler noktasında hareket ettiklerini ifade etti.

        ETSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Kılıç ise tarihin önemli dönüm noktalarından olan 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin Milli Mücadelenin temellerinin atıldığı, vatanın bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı için halkın tek yürek olduğu bir dönemin simgesi olduğunu belirtti.

        Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde Erzurum'da toplanan delegelerin vatanın her köşesinin savunulması gerektiği ve ulusal egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu tüm dünyaya ilan ettiğine değinen Kılıç, şunları kaydetti:

        "Bu kongre milli birlik ve beraberlik ruhunun somutlaştığı, bağımsızlık mücadelemizin mihenk taşlarından biridir. Erzurum Kongresi'nden sonra 4 Eylül'de Sivas'ta gerçekleştirilen Sivas Kongresi de Milli Mücadelemizin ve Kurtuluş Savaşımızın önemli aşamalarından birini teşkil etmektedir. Sivas Kongresi'nde alınan kararlar Erzurum Kongresi'nde belirlenen ilkelerin tüm yurdu kapsayacak şekilde genişletilmesi ve uygulanması yönünde büyük bir adım olmuştur."

        Kılıç, Erzurum'un bulunduğu coğrafi konum itibarıyla stratejik, ekonomik ve politik açıdan büyük bir öneme sahip olduğunu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin merkezi konumunda olmasıyla tarih boyunca ticaret yollarının kesiştiği stratejik geçiş noktalarından biri olduğunu belirtti.

        Erzurum'un ekonomik olarak tarım, hayvancılık ve sanayi sektörlerinde önemli bir potansiyel sahip olduğunu ve aynı zamanda doğal güzellikleri ve turizm potansiyeli ile de dikkati çektiğini anlatan Kılıç, "Erzurum, 2. Sanayi Organize Bölgesinde de yerel ve ulusal şirketler için cazip bir yatırım merkezi olma potansiyeline sahip olacaktır." diye sözlerini tamamladı.

        Program, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah Takım'ın "Erzurum'un Uluslararası Ticarette Yeri ve Önemi" hakkındaki paneliyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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