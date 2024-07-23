Erzurum'da yuvasında yalnız kalan leylek yavrusu koruma altına alındı

Aziziye ilçesinin Söğütlü Mahallesi sakinleri, elektrik direğindeki yuvada yalnız yaşayan bir leylek yavrusu ile kara yolunda telef olmuş başka leyler görünce durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Aras EDAŞ ekiplerinin yardımıyla yuvadan indirilen leylek yavrusu, DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak teslim aldı.

Albayrak tarafından ilk müdahalesi ve bakımı yapılan leylek yavrusunun şırınga yardımıyla beslenmesine devam ediliyor.