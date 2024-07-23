Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Yuvasında yalnız kalan leylek yavrusu koruma altına alındı

        Erzurum'da yuvasında yalnız kalan leylek yavrusu koruma altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 17:37 Güncelleme: 23.07.2024 - 17:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yuvasında yalnız kalan leylek yavrusu koruma altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum'da yuvasında yalnız kalan leylek yavrusu koruma altına alındı

        Aziziye ilçesinin Söğütlü Mahallesi sakinleri, elektrik direğindeki yuvada yalnız yaşayan bir leylek yavrusu ile kara yolunda telef olmuş başka leyler görünce durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Aras EDAŞ ekiplerinin yardımıyla yuvadan indirilen leylek yavrusu, DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak teslim aldı.

        Albayrak tarafından ilk müdahalesi ve bakımı yapılan leylek yavrusunun şırınga yardımıyla beslenmesine devam ediliyor.

        Veteriner Hekim Albayrak, AA muhabirine, mahalle sakinlerinin leyleklerin varlığını bildiklerini belirterek, "Mahalle sakinleri kara yolunda leylek cesetleri buluyor, dolayısıyla trafik kazasından telef olduğunu düşünüyoruz. Durum bize intikal edince Aras EDAŞ ekiplerinin yardımıyla yavru leyleği yuvadan indirip bakım ve beslenmesine başladık." dedi.

        Leylek yavrusunun erişkin yaşa gelinceye kadar bakım ve beslenmesine devam edeceklerini aktaran Albayrak, daha sonra leyleği doğaya salacaklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Evde başladı, ormana sıçradı!
        Evde başladı, ormana sıçradı!
        AK Partili Çelik'ten açıklamalar
        AK Partili Çelik'ten açıklamalar
        Kalamış krizi
        Kalamış krizi
        "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı!
        "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı!
        "Benim suçum yok"
        "Benim suçum yok"
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Bozburun'da önemli keşif: Kaletepe Yazıtı
        Bozburun'da önemli keşif: Kaletepe Yazıtı
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Emanet parayı aldı! 1 milyon dolarla böyle kaçtı!
        Emanet parayı aldı! 1 milyon dolarla böyle kaçtı!
        Polis lojmanında ölü bulunmuştu! Yeşim Akbaş davasında gerekçeli karar açıklandı
        Polis lojmanında ölü bulunmuştu! Yeşim Akbaş davasında gerekçeli karar açıklandı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"

        Benzer Haberler

        Erzurum Kongresinin 105. yıl dönümünde "Cumhuriyeti Kuran Şehirler Buluşmas...
        Erzurum Kongresinin 105. yıl dönümünde "Cumhuriyeti Kuran Şehirler Buluşmas...
        Erzurum Kongresi'nin 105'inci yıl dönümü kutlandı
        Erzurum Kongresi'nin 105'inci yıl dönümü kutlandı
        Tırmandıkları Ağrı Dağı'nda 2 arkadaşını kaybeden Hollandalı akademisyen ya...
        Tırmandıkları Ağrı Dağı'nda 2 arkadaşını kaybeden Hollandalı akademisyen ya...
        Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü törenle kutlandı
        Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü törenle kutlandı
        İran Ankara Büyükelçisi Zadeh'in Erzurum ziyaretinde kente yönelik iş birli...
        İran Ankara Büyükelçisi Zadeh'in Erzurum ziyaretinde kente yönelik iş birli...
        "İlk milli kongre" olan Erzurum Kongresi'nde bağımsızlık savaşının temel ka...
        "İlk milli kongre" olan Erzurum Kongresi'nde bağımsızlık savaşının temel ka...