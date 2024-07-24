Erzurum'da yapılacak yeni yatırımlar kadın istihdamını artıracak

FARUK KÜÇÜK - Erzurum'un Aziziye ilçesinde kurulu 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), yeni yatırımlarla kadın çalışan istihdamının artırılması hedefleniyor.

Kentte 127 hektar alanda kurulu ve 70'ten fazla fabrikanın yer aldığı 1. OSB'de 8 bin 500 çalışandan 3 bin 250'sini kadınlar oluşturuyor.

OSB'de faaliyet gösteren fabrikalarda başta tekstil olmak üzere birçok alanda kadınlar aktif rol alıyor.

Bölgede kurulacak yeni fabrikalarla kadın istihdamının artırılması amaçlanıyor.

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, AA muhabirine, 1968 yılında kurulan Türkiye'nin en eski 4'üncü organize sanayi bölgesi olduklarını söyledi.

Kadın istihdamının gelişmesi için gayret gösterdiklerini anlatan Urkuç, "Şehrimizdeki kadın nüfusunu artık iş dünyasına girmesini çok istiyoruz. Bu noktada yakın zamanda kadınların çalışabileceği tekstil fabrikalarını kurduk. Bizler de yönetim olarak her türlü desteği kendilerine veriyoruz. Erzurum'da organize sanayi bölgemizde kadınlara yönelik tekstille alakalı çok ciddi çalışmalarımız var. Şu an 4 tekstil fabrikamız kuruldu." dedi.

"Tekstil ve diğer fabrikalarımızdaki hem yönetici pozisyonunda hem de diğer alanlarda 3 bin 250 çalışan kadın var. Bizim hedefimiz bu rakamları tabii ki daha üste çıkarmak. Bununla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. OSB'de yeni fabrikalar kurulacak. Çalışan kadın sayımızı on binlere ulaştırmayı hedefliyoruz. Erzurumlu iş adamı Acun Ilıca'nın yatırımları da var. Burada terlik ve valiz fabrikası kuruldu. Terlik fabrikasında yaklaşık 400, valiz fabrikasında ise 250 kişi çalışıyor.

Kadınların en rahat çalıştığı alan tekstil olduğu için bu alanı Erzurum'da geliştirmek istiyoruz. Tekstil fabrikalarının sayılarını artırmak istiyoruz. Çünkü kadınlar her alanda çalışamıyorlar. Özellikle endüstri alanında, ağır sanayi fabrikalarında zor alanlarda çalışmadıkları için biz de hanımefendilerin daha rahat edebilecekleri, çok yorulmadan ev ekonomilerine katkı sunacakları bir alan ne olabilir diye düşündük. Bunun da tekstil olduğuna karar verdik."