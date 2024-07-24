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        Erzurum'da yapılacak yeni yatırımlar kadın istihdamını artıracak

        FARUK KÜÇÜK - Erzurum'un Aziziye ilçesinde kurulu 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), yeni yatırımlarla kadın çalışan istihdamının artırılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 11:31 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:31
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        Erzurum'da yapılacak yeni yatırımlar kadın istihdamını artıracak
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        FARUK KÜÇÜK - Erzurum'un Aziziye ilçesinde kurulu 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), yeni yatırımlarla kadın çalışan istihdamının artırılması hedefleniyor.

        Kentte 127 hektar alanda kurulu ve 70'ten fazla fabrikanın yer aldığı 1. OSB'de 8 bin 500 çalışandan 3 bin 250'sini kadınlar oluşturuyor.

        OSB'de faaliyet gösteren fabrikalarda başta tekstil olmak üzere birçok alanda kadınlar aktif rol alıyor.

        Bölgede kurulacak yeni fabrikalarla kadın istihdamının artırılması amaçlanıyor.

        Erzurum 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı Murat Urkuç, AA muhabirine, 1968 yılında kurulan Türkiye'nin en eski 4'üncü organize sanayi bölgesi olduklarını söyledi.

        Kadın istihdamının gelişmesi için gayret gösterdiklerini anlatan Urkuç, "Şehrimizdeki kadın nüfusunu artık iş dünyasına girmesini çok istiyoruz. Bu noktada yakın zamanda kadınların çalışabileceği tekstil fabrikalarını kurduk. Bizler de yönetim olarak her türlü desteği kendilerine veriyoruz. Erzurum'da organize sanayi bölgemizde kadınlara yönelik tekstille alakalı çok ciddi çalışmalarımız var. Şu an 4 tekstil fabrikamız kuruldu." dedi.

        - "OSB'de yeni fabrikalar kurulacak"

        OSB'de kadınların başta tekstil olmak üzere birçok alanda çalıştığını dile getiren Urkuç, şöyle konuştu:

        "Tekstil ve diğer fabrikalarımızdaki hem yönetici pozisyonunda hem de diğer alanlarda 3 bin 250 çalışan kadın var. Bizim hedefimiz bu rakamları tabii ki daha üste çıkarmak. Bununla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. OSB'de yeni fabrikalar kurulacak. Çalışan kadın sayımızı on binlere ulaştırmayı hedefliyoruz. Erzurumlu iş adamı Acun Ilıca'nın yatırımları da var. Burada terlik ve valiz fabrikası kuruldu. Terlik fabrikasında yaklaşık 400, valiz fabrikasında ise 250 kişi çalışıyor.

        Kadınların en rahat çalıştığı alan tekstil olduğu için bu alanı Erzurum'da geliştirmek istiyoruz. Tekstil fabrikalarının sayılarını artırmak istiyoruz. Çünkü kadınlar her alanda çalışamıyorlar. Özellikle endüstri alanında, ağır sanayi fabrikalarında zor alanlarda çalışmadıkları için biz de hanımefendilerin daha rahat edebilecekleri, çok yorulmadan ev ekonomilerine katkı sunacakları bir alan ne olabilir diye düşündük. Bunun da tekstil olduğuna karar verdik."

        Urkuç, Erzurumlu iş insanlarını şehre yatırıma davet etti.

        -"Kadın istihdamı projesiyle ön yargıları kırdık"

        Bir tekstil fabrikasında yöneticilik yapan Gökçe Nur Değer ise bin kişinin istihdam edildiği fabrikada yüzde 90 oranında kadın çalışanın olduğunu ifade etti.

        Fabrikada konfeksiyon ürünleri ürettiklerini dile getiren Değer, "Kadın yönetici olarak çok mutluyum. Burada kadınların çalışabileceğini ve güçlü olduklarını gösterdik. Kadın istihdamı projemizle ön yargıları kırmış olduk. Kadınlarla beraber el ele vererek ayaklarımızın üstünde durmayı amaçlıyoruz. İleride kadın istihdamını daha çok artırmayı planlıyoruz. Kadınlar olarak iş hayatına atıldıktan sonra kendi ev bütçemizi de katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

        Fabrikanın bölüm şeflerinden Sevgi Ağbal da çalışan kadın sayısının arttığını, kadınların çalışarak daha verimli ve güçlü olduğunu anlattı.

        Çalışanlardan Melisa Noşen de kadınların eskiye nazaran daha çok çalışmaya başladığını ve burada çalıştığı için de mutlu olduğu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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