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        Erzurum'da 10 yıldır aranan firari cinayet zanlısı yakalandı

        Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 10 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 14:34 Güncelleme: 24.07.2024 - 14:34
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        Erzurum'da 10 yıldır aranan firari cinayet zanlısı yakalandı
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        Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 10 yıldır aranan cinayet zanlısı yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk sahasında aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda 2014'te Karayazı ilçesinde 2 kişinin tasarlanarak öldürüldüğü olayla ilgili aranan C.Y'nin Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

        Firari zanlı C.Y. ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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