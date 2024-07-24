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        Erzurum'da sahipli köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

        Erzurum'da sahipli köpeğin saldırısında yaralanan 10 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 22:16 Güncelleme: 24.07.2024 - 22:16
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        Erzurum'da sahipli köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
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        Erzurum'da sahipli köpeğin saldırısında yaralanan 10 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındı.

        Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi'nde sokakta arkadaşlarıyla oynayan 10 yaşındaki Ömer Asaf Göl'e bir apartmanın bahçesinde kulübede bakılan köpek saldırdı.

        Çevredekilerin yardımıyla kurtulan Ömer Asaf, kolundan, kalçasının üst kısmından ve bacaklarından yaralandı.

        Ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan Asaf, yapılan ilk müdahalesinin ardından acil serviste müşahede altına alındı.

        Anne Tuba Göl, AA muhabirine, köpeğin saldırı anında çocuğunu yere yatırdığını söyledi.

        - "Polis çağırdım ve şikayette bulundum"

        Diğer çocukların Asaf'ı köpeğin elinden alamadığını belirten anne Göl, şöyle konuştu:

        "Ben ağlayarak geldiğini görünce koşup çocuğu aldım, ambulans ve polis çağırdım. Sahipli olduğu için şikayette bulundum. Köpek sahipli olmasına rağmen arabamla geçerken bile saldırıyor, demek ki aşılarını yaptırmamışlar. Köpeğe (apartmanın önünde) bir kulübe yapmışlar, orada bakıyorlar, bağlamıyorlar da çoğu zaman salıyorlar. O yüzden böyle saldırıyor, bağlı olsa saldırmaz. Polis çağırdım ve şikayette bulundum."

        Baba Semet Göl de çocuğunun köpek saldırısında yaralandığı için üzüldüğünü belirtti.

        Sokakta sahipli köpeklere de rastladığına dikkati çeken Göl, şunları kaydetti:

        "Köpek ani bir saldırı yapmış çocuğa. Çocuğun anlatmasına göre sahibi çocuğuma kızmış, 'Git buradan.' demiş. O anda çocuk giderken köpek saldırmış. Demek ki köpek sahibinin kızdığını görünce saldırdı. Kalçasının üst kısmından yaralanmış, sağ baldırında diş izi var. Sürüklediği için sürtünmeden dolayı yaralar var. Sokak hayvanları iyi bakılsa sahipleri tarafından eğitilse daha iyi olabilir. Sahipsiz köpekler çok sıkıntı, bunlara artık bir çare bulunması lazım. Bu şekilde sahipli olsa bile dikkat edilmesi lazım. O köpeği sokaktan alıp sahiplenmiş ama böyle sonuçları da olabiliyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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