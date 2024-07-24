Hatayspor, Erzurum'da sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.
Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki antrenmanda futbolcular, 1 saat 25 dakika süren idmanda ayak tenisi oynadı.
Bordo-beyazlı ekip, daha sonra 3 gruba ayrılıp dar alan turnuvası yaptı.
Atakaş Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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