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        Hatayspor, Erzurum'da sezon hazırlıklarını sürdürüyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 23:25 Güncelleme: 24.07.2024 - 23:25
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        Hatayspor, Erzurum'da sezon hazırlıklarını sürdürüyor
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.

        Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki antrenmanda futbolcular, 1 saat 25 dakika süren idmanda ayak tenisi oynadı.

        Bordo-beyazlı ekip, daha sonra 3 gruba ayrılıp dar alan turnuvası yaptı.

        Atakaş Hatayspor, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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