Hataysporlu futbolcu Recep Burak Yılmaz, Galatasaray önünde sezona iyi başlayacaklarına inanıyor:

YUNUS HOCAOĞLU - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz, ligin ilk haftasında deplasmanda Galatasaray'a karşı oynayacakları maçta iyi bir sonuç alacaklarına inanıyor.

Bordo-beyazlı takımın 28 yaşındaki stoperi, takımıyla Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Recep Burak Yılmaz, AA muhabirine, kamp çalışmaları, ligde oynayacakları ilk müsabaka ve kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

- "İdmanlar yorucu ama ilerisi için iyi olacağını düşünüyorum"

Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Yılmaz, "İyi çalıştığımızı düşünüyorum. İdmanlar sert geçiyor ama bunun meyvesini ligde almamız gerekiyor. Lige iyi bir başlangıç yapmalı ve devamını getirmeliyiz. İdmanlar yorucu ama ilerisi için iyi olacağını düşünüyorum." dedi.

Yılmaz, ligin ilk haftasında Galatasaray deplasmanına gideceklerini belirterek, "Şu an çok şükür takımımızda sakatlık yok. En önemlisi de o zaten. Çünkü kamplarda yoğun antrenmanlardan dolayı sakatlıklar olabiliyor. İlk haftada bazen büyük takımları çekmek dezavantaj olabilir ama bizim düşüncemiz; bu bir avantaj. Son şampiyona karşı deplasmanda oynamak kolay değil. Ancak biz bunun üstesinden geleceğiz. Ona göre hazırlık yapıyoruz. Hocamız da bize güveniyor. Oradan mutlu döneceğiz. Tek gayemiz lige iyi bir başlangıç yapmak." ifadelerini kullandı.