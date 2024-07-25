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        Erzurum'da 9 bin 189 kişiye sosyal ve ekonomik destek hizmeti sağlanıyor

        Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, haziran ayı itibarıyla engelli evde bakım, özel bakım merkezleri, sosyal ve destek hizmetleri kapsamında toplamda 9 bin 189 kişiye hizmet sunduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 13:53 Güncelleme: 25.07.2024 - 13:53
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        Erzurum'da 9 bin 189 kişiye sosyal ve ekonomik destek hizmeti sağlanıyor
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        Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, haziran ayı itibarıyla engelli evde bakım, özel bakım merkezleri, sosyal ve destek hizmetleri kapsamında toplamda 9 bin 189 kişiye hizmet sunduklarını bildirdi.

        Aykut, kurumun Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilere, İl Müdürlüğünce yapılan çalışmalar, projeler ve faaliyetler hakkında sunum yaptı.

        İl Müdürlüğünün toplumun her kesimine ulaşmayı hedefleyen geniş yelpazede çeşitli hizmetler sunduğunu belirten Aykut, "İl Müdürlüğünce yapılan hizmetler, bireylerin yaşam kalitesini artırmak, toplumsal bütünlüğü ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla titizlikle planlanıp Erzurum Valimiz Mustafa Çiftçi riyasetinde yürütülmektedir." dedi.

        Aykut, kuruma bağlı sosyal hizmetler merkezi müdürlükleri, çocuk evleri, çocuk destek merkezleri, şiddet önleme ve izleme merkezi, kadın konuk evi, engelsiz yaşam bakım rehabilitasyon ve aile danışma merkezi, yaşlı yaşam merkezi, Nene Hatun ve Atatürk çocuk evleri sitesi olmak üzere toplamda 15 kuruluşta hizmet sunduklarını anlattı.

        Sayısal verileri paylaşan Aykut, şöyle devam etti:

        "Bu yıl haziran ayı itibarıyla 6 bin 389 kişiye engelli evde bakım, 448 kişiye engelli özel bakım merkezinde, 1922 kişiye sosyal ve ekonomik destek hizmeti, 64 koruyucu aileye ve 366 doğum yardımı olmak üzere toplamda 9 bin 189 kişiye sosyal ve ekonomik anlamda destek hizmeti sağlandı."

        Engelliler için kent genelinde toplamda 528 kişi kapasitesinde 4 bakım merkezi bulunduğunu aktaran Aykut, buralarda da 545 kişinin fiili hizmet aldığını dile getirdi.

        - Yaşlıları toplumsal hayata katmak için profesyonel destek veriliyor

        Özel bakım kuruluşlarında hizmet alan 448 engelli ve yaşlıya yatılı bakım hizmeti verildiğini dile getiren Aykut, şunları kaydetti:

        "6 bin 389 vatandaşımız engelli evde bakım hizmetinden faydalanıyor. 2024 haziran sonu itibarıyla 978 vatandaşımıza engelli kimlik kartı verildi, engelli kimlik kartı aktif kullanıcı sayısı ise 19 bin 162. Erişilebilirlik mevzuatı çerçevesinde bugüne kadar 924 binanın taraması yapılmış olup 20 kuruma da Erişilebilirlik Belgesi verilmiştir. Engelli vatandaşlarımızın sosyal çevreleri ve toplumdan kopmamaları için engellinin akrabası veya vasisi tarafından evde bakım hizmeti sunumunda aylık 7 bin 608 lira engelli bakıcısına ödeme yapılmaktadır. Darulaceze Vakfı ile ortaklaşa yaptığımız Yaşlı Bakım Projemiz kapsamında 65 yaşlımızın yaşam kalitelerini artırmak ve toplumsal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla hanelerinde profesyonel destek sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

        Koruma ve bakım altındaki çocukların yanı sıra engelli ve yaşlı bireylerle çeşitli çalışmalar ve projeler yürütüp sportif ve sanatsal faaliyetler yaptıklarını, 2023 yılı itibarıyla 64 çocuğun koruyucu ailede olduğunu, 15 çocuğun ise evlat edindirildiğini belirten Aykut, şehit ve gazi yakınlarını da sık sık ziyaret ettiklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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