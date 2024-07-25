Futbol: Hazırlık maçı

Müsabakada Erzurumspor FK'nin gollerini Furkan Özhan ve Yakup Kırtay atarken İstanbulspor da Jackson Kenio ile Emir Kaan Gültekin skoru değiştiren isimler oldu.

Sezon hazırlıklarına Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden iki takım, hazırlık maçında karşılaştı.

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