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        Futbol: Hazırlık maçı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK ve İstanbulspor hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 14:55 Güncelleme: 25.07.2024 - 14:55
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        Futbol: Hazırlık maçı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK ve İstanbulspor hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

        Sezon hazırlıklarına Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden iki takım, hazırlık maçında karşılaştı.

        Müsabakada Erzurumspor FK'nin gollerini Furkan Özhan ve Yakup Kırtay atarken İstanbulspor da Jackson Kenio ile Emir Kaan Gültekin skoru değiştiren isimler oldu.

        Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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