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        Erzurum'da gölete giren 4 çocuktan 1'i kayboldu

        Erzurum'un Horasan ilçesinde gölete giren 4 çocuktan 1'i kayboldu, diğerleri kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 16:41 Güncelleme: 25.07.2024 - 16:41
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        Erzurum'da gölete giren 4 çocuktan 1'i kayboldu
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        Erzurum'un Horasan ilçesinde gölete giren 4 çocuktan 1'i kayboldu, diğerleri kurtarıldı.

        İlçeye bağlı kırsal Kaynarca Mahallesi'nde yüzmek için gölete giren 4 çocuk bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

        Çevredekilerin yardımıyla çocuklardan 3'ü kurtarılırken, 13 yaşındaki E.T. suda kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK), komando ve asayiş birimlerinin yanında AFAD ile sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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