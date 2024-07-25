Erzurum'da gölete giren 4 çocuktan 1'i kayboldu

İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK), komando ve asayiş birimlerinin yanında AFAD ile sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı kırsal Kaynarca Mahallesi'nde yüzmek için gölete giren 4 çocuk bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

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