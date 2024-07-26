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        İlke, Paris 2024'te "ilk" peşinde

        YUNUS HOCAOĞLU - Modern pentatlon branşında olimpiyatlarda Türkiye'yi ilk kez Rio 2016'da temsil etmeyi başaran, Tokyo 2020'de ise 5'inci olarak kürsüye çok yaklaşan milli sporcu İlke Özyüksel, Paris 2024'te madalya kazanarak adını tarihe yazdırmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 11:11 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:11
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        İlke, Paris 2024'te "ilk" peşinde
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        YUNUS HOCAOĞLU - Modern pentatlon branşında olimpiyatlarda Türkiye'yi ilk kez Rio 2016'da temsil etmeyi başaran, Tokyo 2020'de ise 5'inci olarak kürsüye çok yaklaşan milli sporcu İlke Özyüksel, Paris 2024'te madalya kazanarak adını tarihe yazdırmak istiyor.

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda elinden gelenin en iyisini yaparak kürsüye çıkmak istediğini dile getiren İlke Özyüksel, Rio'da 35'inci, Tokyo'da ise 5'nci olarak yaklaştığı madalyaya ulaşmak için hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ve tesislerde sürdürüyor.

        Modern pentatlonu oluşturan eskrim, yüzme, atıcılık, binicilik ve koşu antrenmanlarıyla 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris 2024 öncesi yoğun çalışan İlke Özyüksel, Türkiye'ye çoklu branşlardaki ilk madalyasını kazandırmayı hedefliyor.

        Paris 2024'e uzun zamandır hazırlandığını dile getiren İlke, Tokyo 2020'nin hemen ardından bindikleri uçakta çalışmaya başladıklarını dile getirdi.

        Paris 2024'ün kota sürecinin 2 yıldır devam ettiğini anlatan İlke, "Son sene puan toplamak zorunda kaldık ama çok şükür bizim için rahat geçti." dedi.

        Oyunlar öncesi ana yarışlar başlamadan yeterli kota puanına ulaştığını aktaran İlke, şöyle devam etti:

        "Hedefimiz hep elimizden gelenin en iyisini yapmak oldu. Çünkü modern pentatlon farklı; 5 değişken, hep bilinmezlik. Paris'te madalyaya koşacak 10 sporcu var. O günün şartlarında en iyi olan, kendini en iyi yöneten madalyaya ulaşacak. Biz de onun bilinciyle oradaki 3 kişiden biri olmak için elimizden geleni şimdiye kadar yaptık."

        - Madalyanın anlamı

        Olimpiyat madalyasını çok istediğini dile getiren İlke, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Üstümüzden de stresi atmak zorundayız. Stresle orada madalya alamayız, olmaz. Normal bir yarış gibi gidip yarışmak zorundayız. Herhalde madalyayı benden daha çok kimse istemiyordur, isteyemez. Çünkü bu madalyanın anlamı benim ve ülkem için çok başka büyük olacak. Bunun bilinciyle gidiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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