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        Erzurumspor FK, ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 12:52 Güncelleme: 26.07.2024 - 13:09
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        Erzurumspor FK, ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde 15 Temmuz Pazartesi günü ikinci etap hazırlıklarına başladı.

        Kamp döneminde 4 hazırlık karşılaşmasına çıkan ekip, dün İstanbulspor ile oynanan maçının ardından ikinci etap kamp çalışmalarını sonlandırdı.

        Erzurumsporlu futbolcular, 29 Temmuz Pazartesi günü kulüp tesislerinde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına tekrar başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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