Erzurumspor FK, ikinci etap kamp çalışmalarını tamamladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını tamamladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde 15 Temmuz Pazartesi günü ikinci etap hazırlıklarına başladı.
Kamp döneminde 4 hazırlık karşılaşmasına çıkan ekip, dün İstanbulspor ile oynanan maçının ardından ikinci etap kamp çalışmalarını sonlandırdı.
Erzurumsporlu futbolcular, 29 Temmuz Pazartesi günü kulüp tesislerinde toplanarak yeni sezon hazırlıklarına tekrar başlayacak.
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