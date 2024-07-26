Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da vatandaşlara aşure dağıttı

Programda, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül de vatandaşlara aşure ikram etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere kentte bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de namazın ardından çadıra gelerek vatandaşlara doldurduğu aşureleri dağıttı.

Valilik ve Yakutiye Kaymakamlığı tarafından düzenlenen programda, tarihi Ulu Camii önünde kurulan çadırda cuma namazının ardından yaklaşık 4 bin kişilik aşure dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, memleketi Erzurum'da, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti.

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