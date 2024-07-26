Erzurum'da 4 yıl önceki "kasten öldürme" olayının zanlısı yakalandı

Erzurum'da, 4 yıl önce meydana gelen olayda "kasten öldürme" suçundan hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde aranan şahısların yakalanmalarına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Palandöken ilçesinde 8 Ocak 2020'de meydana gelen olayda "Kasten öldürme" olayının zanlısı olarak aranan ve hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.K, ekiplerce düzenlenen operasyonda Yakutiye ilçesinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine ve aranan şahısların yakalanmasına kararlılık ve azimle devam edildiği bildirildi.