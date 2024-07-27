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        Erzurumlu "Mahmut Usta" 60 yıldır bisiklet tamiriyle çocukları sevindiriyor

        Erzurum'da 10 yaşında bisikletinin lastiğini değişmeyen ustaya kızıp tamirci olmaya karar veren Mahmut İlhan, 1,5 metrekarelik iş yerinde 60 yıldır bisiklet tamir edip çocukları sevindiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 13:25 Güncelleme: 27.07.2024 - 13:25
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        Erzurumlu "Mahmut Usta" 60 yıldır bisiklet tamiriyle çocukları sevindiriyor
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        Erzurum'da 10 yaşında bisikletinin lastiğini değişmeyen ustaya kızıp tamirci olmaya karar veren Mahmut İlhan, 1,5 metrekarelik iş yerinde 60 yıldır bisiklet tamir edip çocukları sevindiriyor.

        Erzurumlu 5 çocuk babası 72 yaşındaki Mahmut İlhan, 10 yaşlarındayken arızalanan bisikletinin lastiğini değiştirmesi için bir ustaya götürdü.

        Lastiği değişmeyip yama yapan ustaya kızıp bisiklet tamircisi olmaya karar veren İlhan, bu işe kendi bisikletini söküp takmayla başladı.

        Sonrasında lastik ve fren tamiri yapıp arkadaşlarının arızalanan bisikletlerini de tamir eden İlhan, zamanla el becerisini geliştirip motosiklet gruplarının tamirine başladı.

        - 2 oğlu ile çok sayıda tamirci de yetiştirdi

        Kent merkezindeki Tebrizkapı semtinde 1,5 metrelik iş yerinde ailesini geçimini sağlamanın yanı sıra iki oğlunu üniversite okutup çok sayıda tamirci yetiştiren miniklerin İlhan dedesi, 60 yıldır bisikletini tamir ettiği çocukların yüzünü güldürüyor.

        Tamirci Mahmut İlhan, AA muhabirine, çocukken tamire götürdüğü bisikletinin lastiğini değişmeyen bir ustaya kızarak bu işe başladığını söyledi.

        Bisikletin patlak lastiğini ve parçaları sök tak yaparak tamirciliğe başladığını anlatan İlhan, "Arkadaşlarımın bisikletlerinin lastiklerini ve frenlerini de tamir edip bu işe başladım. Şimdiye kadar hiçbir ustanın yanında çalışmadım. Kendi kendimi yetiştirdim. Erzurum'un en eski ustalarındanım, 60 yıldır bu işi yapıyorum." dedi.

        Kentte bisiklet markalarının yetkili servisleriyle anlaşıp kurulum, bakım ve tamir yaparak işlerini büyüttüğünü dile getiren İlhan, bu sürede motosiklet de tamir ettiğini anlattı.

        - "Belimde 37 vida, 3 platin var, bu halde yine de çalışıyorum"

        İlhan, yaklaşık 10 yıl önce karlı ve buzlu zemine düşmesi sonucu belinin kırıldığını, motosiklet tamirini bıraktığını ifade ederek, şöyle devam etti:

        "Belim kırılınca sadece bisiklet tamiri yaptım, bisikletle ilgili fren, mekanizma, lastik gibi akla gelen her şeyi tamir ediyorum. Bu zamana kadar iki oğlum ile 100'e yakın usta yetiştirdim. Belim kırılınca ameliyat oldum. Belimde 37 vida ve 3 platin var, bu halde yine de çalışıyorum. Tamir yaptığımda çocuklar çok seviniyor, zaten beni de çok seviyorlar. Yüzümü, gözümü öpüyor, memnum kalıyorlar. Bu işi severek yapıyorum, tamir için gelen hiçbir çocuğu geri çevirmedim. Benim için para değil işi güzel yapmak önemli."

        İlhan, kentte bazı bisikletçilerin tamirini yapamadığı bisikletleri kendisine gönderdiğini, gençlerin mutlaka eğitim hayatlarının yanında bir meslek sahibi olmalarını tavsiye etti.

        "Şimdiki gençler çalışmıyor, eskiden burada 1 metrekarelik dükkanda 5 adam çalışırdık. Şimdi yetiştirecek adam bulamıyoruz. Gelenler fazla para istiyor, parayı beğenmiyor ya da bir gün çalışıp ikinci gün gelmiyor" diyen İlhan, meslekte yetiştirecek çırak bulamadıklarını dile getirdi.

        - 1,5 metrekareden 2 üniversite mezunu çıkarttı

        Ömrünün yettiği sürece 1,5 metrekareden oluşan iş yerinde belindeki platin ve vidalarla çalışmaya devam edeceğini belirten İlhan, "1960'lı yıllardan beri bu çarşıdayım. Çocuklarım yanımda çok kaldı, küçük yaşta bisiklet sürüp tamir yapmaya başladı. Sonra iki oğlum üniversite okudu, Ankara'da motor tamir dükkanı açtılar. İyi usta oldular. " diye konuştu.

        Babasıyla bisikletini tamire getiren Emre Buğra Çınar da İlhan ustaya teşekkür ederek, "Bisikletimin tekeri patlamıştı, usta tamir etti. Bisikletim normale döndü, çok mutluyum." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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