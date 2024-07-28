Erzurum'da bitkin bulunan kerkenez yavrusu bakımının ardından doğaya bırakıldı

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından özenle bakılan kerkenez yavrusu, bakım, besleme ve tedavisinin ardından doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce kentte yerde bitkin halde buldukları kerkenez yavrusunu koruma altına aldı.

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