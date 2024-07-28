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        Erzurum'da bitkin bulunan kerkenez yavrusu bakımının ardından doğaya bırakıldı

        Erzurum'da bitkin halde bulunan kerkenez yavrusu, bakımı ve beslenmesinin ardından doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 14:58 Güncelleme: 28.07.2024 - 14:58
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        Erzurum'da bitkin bulunan kerkenez yavrusu bakımının ardından doğaya bırakıldı
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        Erzurum'da bitkin halde bulunan kerkenez yavrusu, bakımı ve beslenmesinin ardından doğaya bırakıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce kentte yerde bitkin halde buldukları kerkenez yavrusunu koruma altına aldı.

        DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından özenle bakılan kerkenez yavrusu, bakım, besleme ve tedavisinin ardından doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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