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        Erzurum'da otomobilinin bagajında düzensiz göçmen taşıyan zanlı tutuklandı

        Erzurum'da aracının bagajında düzensiz göçmen taşıyan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 17:13 Güncelleme: 29.07.2024 - 17:13
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        Erzurum'da otomobilinin bagajında düzensiz göçmen taşıyan zanlı tutuklandı
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        Erzurum'da aracının bagajında düzensiz göçmen taşıyan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat Şubeleri ekiplerince göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Polis, düzensiz göçmenleri sınır hattından alıp batı illerine sevkini sağlayan aracı Erzurum'da durdurarak arama yaptı.

        Arama ve kontrollerde aracın bagajında ülkeye yasa dışı yollardan giren bir düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı şüphelisi de gözaltına alındı.

        Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​

        Düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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