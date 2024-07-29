Erzurumspor FK sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Futbolcular antrenmanda ısınma, koşu ve koordinasyon, dayanıklılık ve kuvvet çalışmasıyla günü tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarına Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde akşam saatlerinde idman yaptı.

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