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        Erzurumspor FK sezon hazırlıklarını sürdürüyor

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 23:36 Güncelleme: 29.07.2024 - 23:36
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        Erzurumspor FK sezon hazırlıklarını sürdürüyor
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarına Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde akşam saatlerinde idman yaptı.

        Futbolcular antrenmanda ısınma, koşu ve koordinasyon, dayanıklılık ve kuvvet çalışmasıyla günü tamamladı.

        Erzurumspor FK, yarın yapacağı antrenmanlarla sezon hazırlıklarına devam edecek.

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