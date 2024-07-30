Erzurum jandarması turistik alanlarda kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çalışıyor
Erzurum'da jandarma ekipleri, kentin turistik alanlarında kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.
Erzurum'da jandarma ekipleri, kentin turistik alanlarında kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, sorumluluk bölgesinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi maksadıyla bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda, temmuz ayı içerisinde UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Erzurum'un Narman ilçesindeki Peri Bacaları'nın yanı sıra Palandöken ve Uzundere ilçelerinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu tarihi ve turistik bölgelerde KADES uygulaması tanıtımı ve "Kadına El Kalkamaz Projesi" kapsamında vatandaşları bilgilendirdi.
Ekipler, yıl başından bugüne kadar KADES ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konularında 4 bin 807 vatandaşı bilgilendirdi.
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