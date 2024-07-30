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        Erzurum jandarması turistik alanlarda kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çalışıyor

        Erzurum'da jandarma ekipleri, kentin turistik alanlarında kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 10:36 Güncelleme: 30.07.2024 - 10:36
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        Erzurum jandarması turistik alanlarda kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çalışıyor
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        Erzurum'da jandarma ekipleri, kentin turistik alanlarında kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, sorumluluk bölgesinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi maksadıyla bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Bu kapsamda, temmuz ayı içerisinde UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Erzurum'un Narman ilçesindeki Peri Bacaları'nın yanı sıra Palandöken ve Uzundere ilçelerinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu tarihi ve turistik bölgelerde KADES uygulaması tanıtımı ve "Kadına El Kalkamaz Projesi" kapsamında vatandaşları bilgilendirdi.

        Ekipler, yıl başından bugüne kadar KADES ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konularında 4 bin 807 vatandaşı bilgilendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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