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        Erzurum'daki Dumlubaba Yaylası'nda göçerlerin günlük yaşamı zorlu geçiyor

        Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu geçiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 11:14 Güncelleme: 30.07.2024 - 11:14
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        Erzurum'daki Dumlubaba Yaylası'nda göçerlerin günlük yaşamı zorlu geçiyor
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        Erzurum'un 2 bin 600 rakımındaki Dumlubaba Yaylası'nda konaklayan göçerlerin günlük yaşamı zorlu geçiyor.

        Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelip yaylada kurdukları çadırlarda konaklayan göçerler, yaz aylarında geniş meralarda binlerce hayvanını otlatıyor.

        Zirvede hayvanlarını otlatan göçerlerin yaşamını, özellikle bu yılki bol yağış zorluyor.

        Yüksek rakımda kurdukları çadırlarda konaklayan göçer ailelerin çocukları da hem ailelerine yardım ediyor hem de yaylada kurulan kreş çadırda çeşitli oyunlar oynayarak vakit geçiriyor.

        Göçerler, otlattığı binlerce küçükbaş hayvanın günde 2 defa sağımını gerçekleştiriyor.

        - Sağlık taramaları yapıldı

        Erzurum Valiliğinin talimatıyla Yakutiye Belediyesi'nin destekleriyle Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yaylada hayvancılık yapan yaklaşık 400 göçere genel sağlık ve ağız-diş sağlığı taraması yapıldı.

        Genel muayene kapsamında 83 kadın ile 8 erkeğe kanser taraması, 10 çocuğun ise eksik aşıları yapıldı.

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen ve çobanlık yapan Halil İbrahim Bozkoyun, gazetecilere, günlük yaşamlarının zor, yağmurlu günlerin ise adeta çileye dönüştüğünü söyledi.

        Havaların güzel olduğu günlerde günlük yaşamlarının daha iyi olduğunu anlatan Bozkoyun, "Dumlubaba Yaylası hayvanlar için mükemmel bir yer. Otu, suyu ve serinlik açısından güzel bir yer. Geniş bir meraya sahip. Burada sağılan süt, peynir yapılıp tüccara satılıyor. Eylül ayına kadar böyle devam ediyor. Ondan sonra da memleketlerimize dönüyoruz." dedi.

        - "Her şeyi geride bırakıp geliyoruz"

        Yaylaya haziran ayında geldiklerini belirten Boskoyun, "Diyarbakır, Şanlıurfa ve Şırnak gibi bölgelerden geliyoruz. Hayatımızdan memnunuz. Allah önce sağlık versin. İnsan bazen memleketini özlüyor ama bu zorluğa da katlanıyoruz. Aile özlemi de oluyor. Her şeyi geride bırakıp geliyoruz. Sonuçta ekmek parası." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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